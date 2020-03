Dragon Ball: un cosplay di Bunny Bulma estremamente sexy

Un cosplay anche per Bunny Bulma? Perché no. Ammettiamolo in tutta tranquillità: Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super continuano a fornire moltissimo materiale al mondo dei cosplayer, e continueranno a farlo anche in futuro. Eppure, talentuosi artisti non disdegnano una serie sì ricordata per la sua importanza nella storia dei manga, ma forse leggermente trascurata in quella dei cosplay. Cioè il primo Dragon Ball, quello con protagonista Goku bambino.

Non si è dimenticata del primo Dragon Ball, però, la cosplayer Vixencecos, che in questi giorni ha pubblicato il suo cosplay dedicato a Bunny Bulma. Un cosplay estremamente sexy, va detto, per un personaggio che da sempre ha scatenato vari tipi di emozioni nei lettori del manga e negli spettatori dell'anime. Bunny Bulma è comparsa solo nella prima serie di Dragon Ball, e poi mai più; il personaggio da Dragon Ball Z in poi ha modificato completamente il suo caratterino, e anche le sue abitudini nel vestiario.

Comunque, eccovi l'immagine del cosplay di Bunny Bulma in questione, è comparso solo in pochi episodi di Dragon Ball, ma forse ve lo ricorderete. E a proposito di ricordare cose: tanti manga sono ora gratis in tutto il mondo come anti-noia da Coronavirus. Una nobile iniziativa, in questi tempi bui di pandemia.