Very Mobile: tutte le offerte dell'operatore, a partire da 30GB a 4,99 euro

Di recente il mercato della telefonia mobile italiana si è arricchito dell'arrivo di Very Mobile, un nuovo operatore nato da Wind Tre. Per un primo periodo, Very Mobile ha lasciato a disposizione dei clienti l'offerta di lancio super conveniente. Adesso è arrivato il momento di vedere da vicino tutte le nuove offerte, che presumibilmente resteranno a disposizione per i nuovi clienti sul lungo periodo.

L'unica offerta che fino a questo momento conoscevate di Very Mobile era la Very 4,99. Si tratta di un pacchetto che propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti, infine 30 GIGA di internet in 4G, al prezzo di 4,99 euro al mese. Dapprima disponibile per i primi 20.000 clienti di Very Mobile, ora l'offerta è diventata operator attack, disponibile per i clienti dei seguenti operatori mobile: Fastweb, PosteMobile, BT Enia, CoopVoce, Digi Mobil, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, Optima, Uno Mobile, WithU, BT Italia, Daily Telecom Mobile, Enegan, NoiTel, NTMobile, Rabona Mobile, Tiscali, Welcome Italia e altri Operatori Virtuali con l'esclusione di Ho Mobile e Kena Mobile.

Una nuova offerta è invece la Very 6,99. Propone minuti illimitati verso tutti, SMS altrettanto illimitati verso tutti e 30 GIGA di internet su rete Wind Tre al prezzo di 6,99 euro al mese, con costo di attivazione di 9,99 euro. Potrete ottenere questa offerta attivando un nuovo numero.

Very 11,99 è infine una terza opzione, per i clienti che provengono da Iliad, TIM, Vodafone, ho. mobile e Kena Mobile. Offre gli stessi identici contenuti delle prime due (minuti ed SMS illimitati, 30 GIGA di internet) ma al prezzo di 11,99 euro mensili. I clienti Wind Tre possono a loro volta attivare l'offerta, ma in questo caso il costo dell'attivazione sale da 9,99 euro a 29,99 euro.