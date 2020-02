Very Mobile: offerta 30 GB e minuti illimitati a 4,99€ al mese, i dettagli

Very Mobile è il nuovo operatore telefonico virtuale italiano: un operatore mobile nato per iniziativa di Wind Tre. Oggi è il giorno del suo debutto: il sito web è già online, così come la sua offerta di lancio. Facciamo dunque il punto della situazione.

L'offerta di lancio di Very Mobile propone contenuti niente male, ma solo per i primi 20.000 clienti. Annotiamo la presenza di minuti illimitati verso tutti, di SMS altrettanto illimitati e poi di 30 GIGA di internet in 4G (massimo 30 Mbps) a 4,99 euro di prezzo di abbonamento mensile. L'attivazione di una nuova SIM costerà infine 5 euro, con consegna a casa gratuita.

L'app di Very Mobile dovrebbe già essere disponibile su smartphone android e dispositivi iOS. Interessante anche la politica del nuovo operatore, che sembra rifarsi direttamente a quella di iliad: trasparenza, niente costi nascosti, attivazione rapida della SIM, assistenza dedicata e copertura al 99%.

E infine vediamo qui di seguito anche tutti i servizi di Very Mobile.

non ci sono vincoli contrattuali, costi o penali in caso di disattivazione

l'offerta viene rinnovata ogni mese

finiti i GIGA la navigazione verrà bloccata per evitare extra-costi

Ti ho cercato, RingMe, Hotspot e App Very inclusi dell'offerta

i GIGA in Europa sono 2,4

i servizi a pagamento sono bloccati

sono bloccate anche le chiamate internazionali (sbloccabili)

sono abilitati gli SMS informativi bancari

i numeri di supporto sono: 800 99 4444 (se non si è clienti) e 1929 (clienti)