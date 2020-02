Xenoblade Chronicles: Definitive Edition classificato dall'ESRB, l'uscita potrebbe essere imminente

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è stato presentato da tempo ma non ha ancora una data di uscita, dunque è particolarmente interessante notare come il gioco sia stato recentemente classificato dall'ESRB, ovvero l'ente di classificazione dei prodotti videoludico per il pubblico americano, cosa che potrebbe significare un suo prossimo lancio.



Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è stato presentato nel ricco Nintendo Direct di settembre ma da allora di notizie ce ne sono state poche, su questa interessante operazione di remaster che per certi aspetti sembra quasi un remake, visto il sostanzioso lavoro effettuato su diversi elementi della grafica, a partire dai modelli dei personaggi.



Una delle informazioni che manca è la data di uscita, al di là del fatto che sia previsto arrivare su Nintendo Switch nel corso del 2020, dunque un annuncio in questo senso dovrebbe arrivare. Era atteso all'interno del famoso Nintendo Direct che sarebbe dovuto avvenire in questo periodo, ma per il momento c'è stato solo l'Animal Crossing Direct e nessun nuovo evento generico in vista da parte della compagnia, dunque restiamo in attesa e confidiamo in un nuovo Nintendo Direct che possa sciogliere i dubbi.



Tuttavia, nel frattempo, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è comparso nel listino dell'ESRB, cosa che solitamente precede di non molto la sua introduzione sul mercato. L'informazione a dire il vero arriva di sponda, visto che in effetti è Nintendo che ha aggiornato la pagina ufficiale di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition con l'aggiunta del bollino di classificazione ESRB, cosa che significa che il gioco ha comunque effettuato la sua procedura di certificazione e classificazione presso l'ente preposto.



D'altra parte, il gioco era stato classificato nei giorni scorsi anche in Corea del Sud, dunque è chiaro come il suo lancio si stia avvicinando a grandi passi. A questo punto attendiamo informazioni da parte di Nintendo, ma non dovrebbe mancare molto all'arrivo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition su Nintendo Switch.