Animal Crossing: New Horizons, nuovo trailer, immagini e dettagli dal Nintendo Direct

Animal Crossing: New Horizons si mostra con un nuovo trailer, una serie di immagini inedite e tutti i dettagli provenienti dal Nintendo Direct di oggi.



Tom Nook ci sa fare con gli affari. È per questo che il popolare personaggio di Animal Crossing ha deciso di dedicare un po' del suo prezioso tempo alla creazione di un video dedicato alla sua ultima trovata, il Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Questa speciale presentazione include tante nuove informazioni su Animal Crossing: New Horizons, disponibile esclusivamente per Nintendo Switch a partire dal 20 marzo.



Il video illustra nei dettagli il Pacchetto isola deserta, presentando la nuova vita sull'isola, le basi sulla gestione di una casa, la convivenza con i nuovi vicini, lo sviluppo del terreno, l'esplorazione, la creazione di oggetti e tanto altro.



Ecco alcuni punti salienti della sessione informativa di Tom Nook:



Funzioni mai apparse prima nella serie:

Vita sull'isola: la Nook Inc. consiglia caldamente un viaggio su un'isola deserta. Su un'isola ci si può rilassare come da nessun'altra parte e, visto che l'isola è anche deserta, tutti possono ricominciare da capo una nuova vita. Il tempo scorre in maniera naturale, come nel mondo reale, con tanto di stagioni e cicli giorno/notte in tempo reale.

la Nook Inc. consiglia caldamente un viaggio su un'isola deserta. Su un'isola ci si può rilassare come da nessun'altra parte e, visto che l'isola è anche deserta, tutti possono ricominciare da capo una nuova vita. Il tempo scorre in maniera naturale, come nel mondo reale, con tanto di stagioni e cicli giorno/notte in tempo reale. Fai da te: raccogliendo specifici materiali in giro per l'isola, gli abitanti possono costruire una vasta gamma di oggetti, come mobili e strumenti. Inoltre, grazie ai corsi di fai da te possono imparare ad arricchire la propria vita realizzando schemi personalizzati. Man mano che si prende confidenza con il fai da te, si possono apprendere anche nuove abilità come cambiare il colore dei mobili o decorarli con motivi personalizzati.

raccogliendo specifici materiali in giro per l'isola, gli abitanti possono costruire una vasta gamma di oggetti, come mobili e strumenti. Inoltre, grazie ai corsi di fai da te possono imparare ad arricchire la propria vita realizzando schemi personalizzati. Man mano che si prende confidenza con il fai da te, si possono apprendere anche nuove abilità come cambiare il colore dei mobili o decorarli con motivi personalizzati. Nook Phone: la Nook Inc. metterà a disposizione alcuni servizi di base, come un Nook Phone personale. Questo dispositivo è fornito di app standard, tra cui la fotocamera e la mappa, ma con il tempo verranno aggiunte nuove applicazioni. La fotocamera può essere usata per scattare foto per tutta l'isola, e permette addirittura di applicare dei filtri.

la Nook Inc. metterà a disposizione alcuni servizi di base, come un Nook Phone personale. Questo dispositivo è fornito di app standard, tra cui la fotocamera e la mappa, ma con il tempo verranno aggiunte nuove applicazioni. La fotocamera può essere usata per scattare foto per tutta l'isola, e permette addirittura di applicare dei filtri. Miglia di Nook: i giocatori che vogliono preporsi obiettivi più concreti possono sfruttare il programma miglia di Nook. Superando determinate sfide ed esperienze, si otterranno miglia utili per ripagare i costi del pacchetto o da scambiare con ricompense in gioco. Le ricompense in gioco variano da gadget della Nook Inc. e utili oggetti per arricchire l'esperienza sull'isola a biglietti per visitare isole lontane.

i giocatori che vogliono preporsi obiettivi più concreti possono sfruttare il programma miglia di Nook. Superando determinate sfide ed esperienze, si otterranno miglia utili per ripagare i costi del pacchetto o da scambiare con ricompense in gioco. Le ricompense in gioco variano da gadget della Nook Inc. e utili oggetti per arricchire l'esperienza sull'isola a biglietti per visitare isole lontane. Gioco cooperativo: con il Pacchetto isola deserta di Nook Inc, fino a otto persone possono vivere sulla stessa isola. Nel gioco cooperativo, gli abitanti possono chiamare fino ad altri tre giocatori per esplorare insieme l'isola. Il giocatore che chiama gli altri sarà il leader, mentre gli altri saranno i partecipanti. Si potrà anche, in modo molto semplice, cambiare leader permettendo a tutti di assumere il comando a turno. Qualsiasi creatura o oggetto trovato dai partecipanti verrà conservato nel punto di raccolta al centro servizi.

con il Pacchetto isola deserta di Nook Inc, fino a otto persone possono vivere sulla stessa isola. Nel gioco cooperativo, gli abitanti possono chiamare fino ad altri tre giocatori per esplorare insieme l'isola. Il giocatore che chiama gli altri sarà il leader, mentre gli altri saranno i partecipanti. Si potrà anche, in modo molto semplice, cambiare leader permettendo a tutti di assumere il comando a turno. Qualsiasi creatura o oggetto trovato dai partecipanti verrà conservato nel punto di raccolta al centro servizi. Sviluppo del terreno: certo, i fiumi si possono attraversare con un bel salto con l'asta, e le vette più elevate si possono raggiungere con una scala, ma per semplificarsi la vita è possibile anche modificare il paesaggio aggiungendo ponti e rampe. Quando l'isola sarà completamente attrezzata, verrà emessa una licenza per permettere agli utenti di creare strade e apportare all'isola modifiche significative come il cambiamento del corso di un fiume o la creazione e distruzione di rilievi.

certo, i fiumi si possono attraversare con un bel salto con l'asta, e le vette più elevate si possono raggiungere con una scala, ma per semplificarsi la vita è possibile anche modificare il paesaggio aggiungendo ponti e rampe. Quando l'isola sarà completamente attrezzata, verrà emessa una licenza per permettere agli utenti di creare strade e apportare all'isola modifiche significative come il cambiamento del corso di un fiume o la creazione e distruzione di rilievi. Visite ad altre isole: questi "viaggi a sorpresa" su altre isole sono a discrezione del pilota, quindi il giocatore non sa mai su che isola finirà. Una volta arrivati su queste piccole isole, gli utenti potranno raccogliere oggetti a piacimento, come creature o materiali per il fai da te, e ovviamente riportarli a casa con sé.

questi "viaggi a sorpresa" su altre isole sono a discrezione del pilota, quindi il giocatore non sa mai su che isola finirà. Una volta arrivati su queste piccole isole, gli utenti potranno raccogliere oggetti a piacimento, come creature o materiali per il fai da te, e ovviamente riportarli a casa con sé. NookLink: con NookLink, che fa parte dell'app Nintendo Switch Online, i giocatori possono leggere il QR Code di un modello personalizzato preso da due giochi precedenti della serie, Animal Crossing: New Leaf e Animal Crossing: Happy Home Designer, con uno smartphone vero e poi scaricarli in Animal Crossing: New Horizons. Con una connessione a Internet è anche possibile parlare con altri amici che possiedono Animal Crossing: New Horizons attraverso l'app per smartphone Nintendo Switch Online, usando il dispositivo come tastiera per la chat di testo o approfittando della funzione di chat vocale. NookLink uscirà a marzo.