Animal Crossing: New Horizons, amiibo e otto giocatori sulla stessa console

Animal Crossing: New Horizons, a cui è appena stato dedicato un Nintendo Direct, supporterà gli amiibo e consentirà a un massimo di otto utenti di giocare sulla stessa console.



Gli amiibo compatibili saranno tutti quelli basati sulla serie Animal Crossing: si potranno scansionare per proiettare il relativo personaggio nello scenario. Ulteriori informazioni arriveranno più avanti.



Per quanto riguarda invece la possibilità di giocare in diverse persone con Animal Crossing: New Horizons sulla stessa console, fino a otto utenti diversi potranno condivere un'unica isola.



Come già riportato, Animal Crossing: New Horizons supporterà i servizi online della piattaforma Nintendo Switch Online e offrirà aggiornamenti gratuiti.



Il gioco sarà disponibile nei negozi a partire dal 20 marzo, solo su Nintendo Switch.