Animal Crossing: New Horizons, aggiornamenti gratis e supporto per i servizi online

Animal Crossing: New Horizons, protagonista del Nintendo Direct appena conclusosi, riceverà aggiornamenti gratis e includerà il supporto per i servizi online.



Non è dato sapere in cosa consisteranno esattamente gli update di Animal Crossing: New Horizons, ma il primo sarà disponibile in concomitanza con il lancio del gioco, il 20 marzo, e ci saranno eventi speciali organizzati ciclicamente.



Per quanto riguarda invece il supporto a Nintendo Switch Online, l'app NookLink consentirà agli utenti di scansionare codici QR per ottenere design personalizzati e altro ancora, in maniera compatibile con Animal Crossing: New Leaf e Animal Crossing: Happy Home Designer.



L'applicazione permetterà infine di comunicare con i propri amici tramite una chat dedicata.