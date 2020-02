PlayStation Store, le offerte del 20 febbraio 2020

Avvincente sotto il profilo narrativo, anche grazie all'ottimo doppiaggio in italiano, Star Wars Jedi: Fallen Order offre un gameplay particolarmente solido, che alterna sessioni esplorative di ampio respiro, in cui i poteri della Forza vengono utilizzati per aprire varchi e risolvere enigmi ambientali, a combattimenti altamente spettacolari, caratterizzati da un grado di sfida assolutamente non banale. Gli avversari sono infatti numerosi e divisi in svariate tipologie, ma soprattutto possono infliggerci danni ingenti e recuperare la salute non è facile. Il meccanismo dei luoghi di meditazione replica inoltre i fuochi da campo di Dark Souls : si può salvare la partita, recuperare energia e utilizzare i punti esperienza per sbloccare potenziamenti, ma tutti i nemici sconfitti torneranno al loro posto.

PlayStation Store rinnova le proprie offerte , lanciando questa settimana una nuova iniziativa, Selezioni Essenziali , con numerosi titoli di grande spessore disponibili a prezzi ridotti dal 19 febbraio al 5 marzo. Quanto si risparmia? Fino al 50%! Cominciamo da Star Wars Jedi: Fallen Order ( 44,99 euro anziché 69,99), l'eccezionale action adventure a base single player sviluppato da Respawn Entertainment su licenza ufficiale Star Wars . Il gioco racconta la storia di Cal Kestis, un Padawan miracolosamente sfuggito al massacro dell'Ordine dei Jedi, rifugiatosi sul pianeta Bracca per nascondersi dalle truppe dell'Impero e in particolare dalla temibile Seconda Sorella, pupilla di Darth Vader. Quando il ragazzo è costretto a usare la Forza per aiutare un amico in pericolo, la sua posizione viene rapidamente individuata e viene costretto a una rocambolesca fuga che lo porta a conoscere dei membri della Resistenza, Cere e Greez: i due lo convincono a seguire le tracce di un maestro Jedi che possedeva una mappa stellare con le giovani speranze per ricostituire l'Ordine.

Days Gone e Need for Speed Heat

Days Gone (29,99 euro anziché 69,99) è l'ottimo action survival targato Bend Studio, realizzato in esclusiva per PlayStation 4. Ambientato in uno scenario post-apocalittico, gli Stati Uniti dopo la diffusione di un virus che ha trasformato la maggior parte della popolazione in zombie, il gioco racconta la storia di Deacon St. John, un ex biker che sopravvive mettendo i propri servizi a disposizione del miglior offerente. A bordo dell'inseparabile moto, che potremo potenziare e modificare nel corso della campagna, dovremo dunque portare a termine un gran numero di incarichi, muovendoci in un ampio scenario open world pieno di insidie e affrontando gli infetti laddove necessario, attingendo a un arsenale ricco e devastante.

Partito forse un po' in sordina, il titolo ha riscosso un grande successo fra i possessori della console Sony, totalizzando eccellenti vendite. Merito di una narrazione coinvolgente, di un gameplay solido e di uno story mode corposo, capace di garantire una durata che supera le quaranta ore.



Merita tuttavia una menzione anche la una realizzazione tecnica di grande impatto, capace di portare sullo schermo centinaia di feroci non-morti mentre li bersagliamo con un fucile d'assalto e facciamo esplodere barili infiammabili per sfoltirne le fila.

Need for Speed Heat (34,99 euro anziché 69,99) è invece l'ultimo episodio della celebre serie arcade prodotta da Electronic Arts. Sullo sfondo di Palm City, una città ispirata a Miami, dovremo metterci nei panni di un abile pilota determinato a farsi un nome, tanto nelle gare ufficiali quanto in quelle clandestine.



Se infatti di giorno le strade diventano il luogo in cui si consumano competizioni legali, in cui vince chi taglia il traguardo per primo e può portare a casa ricchi premi in denaro, di notte si lotta per la gloria e la reputazione, partecipando a eventi illegali e rischiando di essere arrestati da volanti della polizia particolarmente ostiche da seminare, perdendo tutto qualora si venga fermati.

Il doppio sistema di progressione caratterizza in maniera forte l'esperienza, mischiando le carte in tavola e aumentando la varietà delle situazioni; anche perché per progredire sono necessari sia i soldi che la reputazione: con i primi è possibile acquistare nuove vetture e/o potenziamenti, con la seconda si accede alle missioni successive della campagna.



Sul fronte del gameplay, invece, l'approccio arcade non si smentisce e presenta dunque un modello di guida abbastanza semplice e prevedibile, che tuttavia entusiasma fra derapate e boost "strategici", da sfruttare al meglio soprattutto durante un difficile inseguimento con la polizia.