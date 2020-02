One Piece, capitolo 973 del manga: la data di lancio

Il capitolo 972 del manga di One Piece è stato rilasciato solo da pochi giorni, e i fan naturalmente pensano già al prossimo appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda. Buone notizie, per loro e per voi: il capitolo 973 del manga verrà pubblicato come previsto nei prossimi giorni.

La data di lancio del capitolo 973 del manga di One Piece è attualmente fissata al prossimo 1 marzo 2020, salvo imprevisti, rallentamenti e via dicendo; ma comunque sembra sia da escludere una nuova pausa del mangaka Eiichiro Oda (che comunque se ne concede diverse, solitamente). Una volta pubblicato, il capitolo in questione sarà leggibile in formato cartaceo (per ora nel solo Giappone) e anche in formato digitale, gratuitamente e legalmente online sul sito web di Manga Plus (lo trovate nel campo Fonte di questo articolo).

Passando ai contenuti del capitolo 973 del manga di One Piece, attualmente non sono disponibili spoiler o indiscrezioni: ma è praticamente certo che si tornerà al tempo presente, una volta conclusosi il corposissimo flashback dedicato all'arco narrativo di Wano e di Kozuki Oden.