One Piece, capitolo 972 del manga: spoiler, anticipazioni e immagini

Manca poco all'arrivo del capitolo 972 del manga di One Piece: ricordiamo che sarà possibile leggerlo o in formato cartaceo in Giappone, nelle prossime ore, oppure online gratuitamente e legalmente su Manga Plus. Questo articolo sarà dedicato a spoiler, anticipazioni e immagini con il nuovo appuntamento col manga di Eiichiro Oda.

Da qui in poi, ed è ovvio, seguiranno informazioni che potreste non voler sapere al momento. Non è chiaro perché abbiate aperto questo articolo, in caso, ma non è mai troppo tardi per avvisare. Veniamo al sodo: stando alle informazioni attualmente disponibili, il capitolo 972 del manga di One Piece mostrerà la definitiva esecuzione, e dunque la morte, di Kozuki Oden. I fan hanno imparato ad amarlo negli ultimi mesi, grazie al corposissimo flashback dell'Arco Narrativo di Wano.

Oden morirà bollito vivo, dopo aver salvato tutti i suoi compagni grazie ad un accordo in extremis con Orochi e Kaido. E morirà, pare, con il sorriso stampato sul volto: come i veri eroi. Ecco le prime immagini disponibili.