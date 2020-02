PewDiePie è tornato su YouTube con un video e scherza subito sul coronavirus

Infine Felix 'PewDiePie' Kjellberg è tornato su YouTube dove ha pubblicato un nuovo video di quindici minuti in cui racconta cos'ha fatto in questo mese di pausa volontaria e, tra le altre cose, scherza sul coronavirus indossando alcune mascherine protettive, e su altri argomenti da meme scoppiati durante la sua assenza.



PewDiePie ha raccontato di quanto fosse stanco e frustrato prima del break, più che meritato visto che per dieci anni ha pubblicato video a ritmi vertiginosi, quindi ha scherzato sullo stato in cui i suoi fan hanno ridotto il suo subreddit: "Mi sono sempre chiesto cosa avreste fatto. Cosa sarebbe successo al subreddit. Ora lo sappiamo. Un disastro completo. Grazie!"



Il noto youtuber ha sfruttato il video anche per fare diversi annunci. In primo luogo ha parlato di graduali cambiamenti al canale, che apporterà nel corso dell'anno. A quanto pare vuole dedicarsi anche ad altri progetti e non vuole più essere "ossessionato" da YouTube, nonostante ovviamente voglia bene ai suoi fan e continuerà a produrre contenuti per loro, con i video che da adesso in poi torneranno a ritmi regolari.



Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, e tutti gli orfani di PewDiePie possono gioire per la fine delle sue ferie.