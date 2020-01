PewDiePie lascia YouTube per un po': l'abbandono temporaneo è ufficiale, con video di saluto

PewDiePie aveva già annunciato da tempo la volontà di prendersi una pausa da YouTube, ma questa si è concretizzata oggi, o meglio a partire da domani, considerando che il video di oggi è appunto quello dei saluti, sebbene l'abbandono sia solo temporaneo.



PewDiePie è lo youtuber più famoso del mondo, uno status che si raggiunge necessariamente dopo aver trasmesso una quantità spropositata di video, ed è proprio per questo che Felix Kjellberg, questo il nome del personaggio in questione, ha deciso di prendersi una pausa dopo aver pubblicato più o meno un video al giorno.



Il nuovo filmato, riportato qui sotto, rappresenta dunque una sorta di saluto, un arrivederci, che comunica a tutti la volontà di staccarsi per un po' da YouTube. La mossa è piuttosto rischiosa per chi vive di social e video, perché ovviamente la sovraesposizione è quasi un bisogno vitale per mantenere in vita il personaggio pubblico, ma è probabile che PewDiePie possa correre ben pochi rischi vista la posizione raggiunta.



Lo youtuber in questione è particolarmente legato anche all'ambito dei videogiochi, visto che molti dei suoi contenuti riguardano in qualche modo questo medium, come il recente video su Xbox Series X e i suoi commenti all'E3 2019.