Disintegration: due beta e requisiti PC per il nuovo gioco dell'autore di Halo

Inutile dire che Disintegration è un gioco particolarmente interessante anche perché proviene da Marcus Lehto, co-creatore di Halo ed ex direttore creativo di Bungie, ma per avere un'idea più precisa di come il titolo sia effettivamente alla prova del controller, allora sappiate che ci sono ben due sessioni di beta in arrivo, annunciate con i requisiti minimi per PC.



Disintegration è un sparatutto fantascientifico con elementi strategici, contenente una campagna single-player e un comparto multiplayer con tre distinte modalità. Il gioco è sviluppato da V1 Interactive, uno studio indipendente di circa 30 veterani del settore e nuovi talenti che hanno lavorato su titoli come Halo, Destiny, SOCOM US Navy Seals e altri ancora.



Sarà possibile provare Disintegration prima attraverso una beta chiusa, dunque su invito, che si terrà dal 28 gennaio al 29 gennaio, poi con una seconda sessione di beta, questa volta pubblica e aperta, dal 31 gennaio al primo febbraio. In entrambi i casi dunque non ci sarà molto tempo per provarlo, ma almeno la seconda sessione dovrebbe essere facilmente accessibile.



In ogni caso, per partecipare alla beta di Disintegration potete registrarvi sul sito ufficiale a questo indirizzo. Vediamo inoltre i requisiti hardware minimi indicati al momento per le versioni di prova del gioco su PC:

CPU: i5 5th Generation or Ryzen 5 1600

GPU: GeForce GTX 970 or Radeon RX 480

RAM: 8GB

Risoluzione: 1920x1080