Twitch, le trasmissioni pirata di partite ed eventi sportivi sono in aumento

Twitch viene usato sempre più frequentemente come veicolo per trasmettere in maniera illecita partite di calcio o altri eventi sportivi, in vere e proprie trasmissioni pirata che sembrano in aumento costante in questi anni.



Essendo una piattaforma ormai diffusa a diversi livelli e fruita anche da coloro che non necessariamente cercano trasmissioni videoludiche su gameplay e simili, Twitch sembra diventato un porto sicuro per vedere eventi sportivi in maniera pirata, anche perché non si corre più di tanto il rischio di incappare in virus, malware e pubblicità ossessive come accade attraverso un browser internet standard.



La finale del Mondiale per Club FIFA, andata in scena lo scorso dicembre, era fra i 10 livestream più visti su Twitch in tre trasmissioni da 14.000, 33.000 e 53.000 spettatori, tanto per avere un'idea della diffusione, così come nello stesso mese un incontro di boxe aveva attratto circa 86.000 spettatori.



Come fa notare Wired in un approfondimento dedicato, il fenomeno è in aumento e non è facilmente controllabile. Mentre i detentori di copyright hanno stretto le maglie del controllo su internet, arrivando anche alla chiusura dei subReddit dedicati alle partite in streaming, Twitch sembra ancora difficilmente controllabile in questo senso.



I regolamenti e le leggi non hanno ancora inquadrato bene il fenomeno e in generale la natura della piattaforma, con milioni di utenti e nuove trasmissioni che possono partire e scomparire da un momento all'altro, rendono molto più difficile un controllo a tappeto.



Sempre il mese scorso, Twitch è finito sotto accusa in Russia, con la compagnia detentrice dei diritti sulla Premier League in tale paese, Rambler, che ha richiesto 3 miliardi di dollari di risarcimento e il blocco delle trasmissioni a causa di 36.000 casi registrati di trasmissioni pirata. Tuttavia, anche in questo caso non sarà semplice arrivare in fondo al provvedimento, anche perché le prove addotte dall'accusa sono molto lacunose in termini di dati riguardanti orari, contenuti e provenienza delle trasmissioni.



Nel frattempo, su Twitch il fenomeno degli eventi sportivi in streaming pirata non sembra destinato a ridursi, in attesa di eventuali provvedimenti da parte della piattaforma.