Twitch, Mizkif svela quanto guadagna uno streamer da 300mila follower

Lo streamer di Twitch Mizkif durante la prima diretta dell'anno ha svelato candidamente quanto guadagna uno twicher come lui. Grazie ai suoi 300mila follower, alle donazioni e a qualche sponsor, il ragazzo è riuscito a guadagnare nel 2019 500mila dollari, tasse escluse.



C'è sempre molta reticenza a parlare del proprio reddito. Succede in Italia, ma anche all'estero. Uno dei pochi che ha ammesso candidamente quanto ha guadagnato nel 2019 è stato lo streamer di Twitch Mizkif. Lo ha fatto durante la prima diretta di inizio anno, commentando poi coi suoi fan i numeri comunicati. Grazie alle sue 10.000 donazioni, ai follower e a qualche sponsorizzazione, Matthew Rinaudo è riuscito a raggiungere il mezzo milione di dollari. Tasse escluse.



Una cifra notevole, sopratutto considerando che non si tratta ne di uno dei nomi più grossi o celebri di Twitch, ma che comunque, per lo stesso Mizkif, è facile da calcolare analizzando i dati del suo account.



Chissà se le stesse percentuali valgono anche per webstar italiane o se c'è una differenza regionale nelle revenue e se qualcun'altro vorrà condividere con il pubblico il suo successo.