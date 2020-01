PS5 come Xbox Series X? Dei fan immaginano la console di Sony fatta a torre

PS5 potrebbe essere uguale a Xbox Series X? Probabilmente no, ma un gruppo di fan ha voluto immaginare come potrebbe essere la console di Sony se adottasse il design a torre della macchina di Microsoft. Una proposta affascinante, ma siamo pronti ad avere tutti questi parallelepipedi nel nostro salotto?



Se Microsoft ha rotto gli indugi e ha mostrato il design di Xbox Series X mesi fa, ancora nulla è trapelato dalle parti di Sony. PlayStation 5 è ancora avvolta nella nebbia e oltre a qualche punto chiave della sua struttura hardware non sappiamo altro. Nemmeno quando sarà presentata, anche se si parla di un Experience PlayStation a febbraio a New York.



Il gruppo di fan di VR4Player.fr ha voluto quindi immaginare per PS5 un design a torre simile a quello della concorrenza. Dal video sotto potete vedere il risultato, per certi versi affascinante. Ma sinceramente sareste pronti per tutte queste torri nel vostro salotto?