Pokémon GO: tutti i filtri di ricerca per IV, PL, PS in questa lista

Col passare del tempo avrete sicuramente accumulato un gran numero di mostriciattoli tascabili, all'interno di Pokémon GO. Non sempre quindi, aprendo lo Spazio Pokémon, è facile trovare velocemente l'esemplare che cercate. Dov'è finito, ad esempio, quel Bulbasaur con le IV pari a 13 14 15? Grazie ai filtri di ricerca, questo problema è stato finalmente risolto.

Adesso trovare i vostri Pokémon su Pokémon GO non richiede più di qualche secondo, a patto di conoscere tutti i filtri di ricerca di Niantic Labs, abilitati con uno dei più recenti aggiornamenti. Nella barra della ricerca sarà sufficiente digitare un determinato comando, e il risultato vi proporrà l'esemplare che state cercando: è possibile agire a livello di IV, PL, PS e mosse (cioè Punti Lotta, Punti Salute ed IV).

Ecco le parole chiave (o filtri di ricerca) da utilizzare su Pokémon GO, in questa lista:

Leggendario: mostra tutti i Pokémon Leggendari

Mitico: mostra tutti i Pokémon Mitici (ad esempio Darkrai e Celebi)

Cromatico: mostra tutti i Pokémon Shiny

Fortunato: mostra i Pokémon Fortunati (solo da scambio)

Alola: mostra i Pokémon nella variante Alola

Ombra: mostra i Pokémon Oscuri

Purificati: mostra i Pokémon Purificati

Maschio: mostra i Pokémon maschietti

Femmina: mostra i Pokémon del gentil sesso

1*: mostra tutti i Pokémon che hanno almeno una stella nelle IV

2*: mostra tutti i Pokémon che hanno almeno due stelle nelle IV

3*: mostra i Pokémon con tre stelle nelle IV

4*: mostra i Pokémon perfetti

@Solarraggio: mostra i Pokémon che possiedono la mossa Solarraggio

@Nomemossa: analogamente, mostra tutti i Pokémon con quella mossa specifica di vostro interesse

@Tipo: mostra i Pokémon che possiedono almeno una mossa di quel Tipo