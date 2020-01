AMD: RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 e RX 5800 XT sono state registrate presso la CEE

La nuova generazione di GPU AMD col Ray Tracing torna a far parlare di sé. Le schede, chiamate RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 e RX 5800 XT, sono state registrate dal (poco noto) produttore Afox nel database della Commissione Economica Eurasiatica.



Non possiamo definire Afox come un colosso del tech, ma il produttore ha già messo in commercio alcuni modelli basati su GPU Nvidia RTX 2070 o AMD Radeon RX 590. Recentemente l'azienda ha registrato presso il database della CEE alcuni modelli basati su GPU AMD non ancora annunciate, ovvero RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 e RX 5800 XT.



La registrazione in questo database non garantisce ufficialmente l'esistenza di tali chip, ma la notizia se unita alle dichiarazioni del CEO di AMD sulle GPU Navi di alto profilo in arrivo nel 2020 e sui risultati di una misteriosa GPU Radeon RX batte Nvidia RTX 2080 Ti potrebbero far pensare che le attese GPU Ray Tracing di AMD siano in dirittura di arrivo.