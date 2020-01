Pokèmon Spada e Scudo, il business della serie è sempre stato viscido per Jim Sterling

Per Jim Sterling, ex giornalista e ora voce (solitamente fuori dal coro) del mercato dei videogiochi è inutile lamentarsi ora di quello che sta succedendo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Per lui business dei Pokèmon è sempre stato poco pulito, addirittura lo ha chiamato viscido.



Un punto di vista sicuramente forte, probabilmente non condivisibile, ma che potrebbe travare una sponda in coloro che non sono rimasti particolarmente soddisfatti da Pokémon Spada e Pokémon Scudo. "Alcuni vedono nel Pass di Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo una sorta di muro che dividerà i giocatori tra chi lo ha acquistato e chi no. Altri, invece, sono contenti che Nintendo non pubblichi altri due giochi quasi uguali come da tradizione," dice Sterling.



"Il vero problema è che i Pokémon, come serie, ha sempre avuto un business molto viscido e se le persone sono arrabbiate adesso, dovrebbero esaminare decadi di sdoppiamenti dei prodotti sotto una nuova luce," ha concluso l'ex giornalista nel suo video.



Parole dure, che però fanno riflettere su come alcuni modelli di business sembrino ormai vetusti agli occhi delle nuove generazioni di giocatori.