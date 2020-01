Skies of Arcadia lo sviluppatore vorrebbe davvero crearne un seguito

Skies of Arcadia è uno dei GDR più belli sviluppati per Dreamcast, ma non ha mai avuto il successo meritato nonostante il porting su GameCube. Cosa che non stupisce più di tanto, viste le vendite delle due console. Adesso, però, uno dei suoi sviluppatori è uscito allo scoperto e ha affermato di voler davvero creare un seguito di questo classico.



L'arrivo di un nuovo capitolo di Shenmue deve aver acceso le speranze di molti sviluppatori che hanno visto morire i loro progetti per via della vita breve di questa meravigliosa console. E se il tuo gioco, nonostante sia considerato uno dei più belli della sue generazione, ha avuto una seconda chance, ma su GameCube, allora te la devi prendere con la dea bendata.



Kenji Hiruta, uno sviluppatore di Skies of Arcadia, non ha perso, però le speranze e ha detto su Twitter che vorrebbe un po' di rumore da parte dei fan, dato che vorrebbe "davvero molto svilupparne un seguito". Che qualcosa bolla in pentola? Dopo il ritorno di Baldur's Gate, Torment e Shenmue che stia per avvenire un nuovo miracolo?





Strongly. I really really want to develop the sequel. https://t.co/QDCydPd00s — 蛭田健司 Kenji Hiruta (@k_h00) January 13, 2020