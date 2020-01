AMD: una misteriosa GPU Radeon RX batte Nvidia RTX 2080 Ti nei primi benchmark, è la nuova Navi?

Una misteriosa GPU da parte di AMD, identificata come AMD Radeon RX, è comparsa su alcuni benchmark e a quanto pare è in grado di battere la potente Nvidia RTX 2080 Ti, cosa che potrebbe far pensare alla "grossa Navi" discreta preannunciata da Lisa Su nei giorni scorsi.



La GPU AMD in questione non ha ancora un nome identificativo preciso ma è comparsa insieme alla nuova CPU AMD Ryzen 7 4800H, probabilmente ancora un prototipo di una linea che potrebbe essere introdotta nei prossimi mesi sul mercato. Il confronto al momento è sul solo benchmark OpenVR, dunque riguarda le performance in realtà virtuale ed è meno indicativo di altri, ma il fatto che si mostri più potente di una Nvidia GeForce RTX 2080 Ti è veramente impressionante.



Nel benchmark in questione, testato con HTC Vive MV alla risoluzione 1512x1680, la nuova GPU AMD raggiunge 103,32 frame al secondo, dove invece la GeForce RTX 2080 Ti ottiene solo 88,10 fps. Si tratta dunque di prestazioni superiori del 17% rispetto alla prestigiosa GPU Nvidia, al momento il top nel settore desktop standard.



Ovviamente si tratta di un benchmark poco indicativo delle capacità complessive di una scheda grafica, ma l'idea è che la misteriosa GPU possa essere la grossa Navi discreta su base RDNA 2 che AMD dovrebbe lanciare sul mercato nei prossimi mesi e l'inizio sembra decisamente promettente.