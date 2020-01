AMD, le Radeon del 2020 avranno il ray tracing, GPU Navi di alto profilo in arrivo

Nel corso del CES 2020, AMD ha confermato di avere intenzione di rilasciare delle GPU Navi discrete di alto profilo nel 2020 e che le nuove schede grafiche avranno elementi di accelerazione hardware per il ray tracing.



Il CEO di AMD, Lisa Su, ha riferito che ci sono delle Navi high end previste per il prossimo futuro, che segneranno l'arrivo dell'architettura nell'ambito delle schede grafiche discrete, dunque al di fuori dei SoC e delle schede integrate.



L'ambito delle GPU di alto profilo resta infatti della massima importanza per AMD, che ha intenzione di ribadirlo nel corso dell'anno con delle nuove Navi probabilmente basate sull'architettura RDNA 2, con ray tracing via hardware all'interno.



Il ray tracing, d'altra parte, sarà un elemento comune alle nuove GPU previste arrivare nel 2020 da parte di AMD, che dovranno confrontarsi con le soluzioni più avanzate da parte di Nvidia. D'altra parte, la CEO della compagnia non è entrata molto nei dettagli in attesa di annunci specifici al riguardo, in ogni caso le notizie più o meno confermate sono il prossimo arrivo di Navi su GPU discrete di alto profilo e la presenza del ray tracing sulle nuove schede AMD previste per il 2020.