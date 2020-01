MSI Optix MAG342CQR al CES 2020: primo monitor da gaming curvo 1000R

MSI Optix MAG342CQR è stato presentato al CES 2020: si tratta del primo monitor da gaming con curvatura 1000R al mondo.



MSI, il principale produttore mondiale di hardware gaming, sta espandendo con orgoglio le possibilità per i gamers di tutto il mondo.



Il pannello di curvatura 1000R è stato recentemente annunciato a novembre e questo mese MSI ha seguito l'esempio presentando il primo monitor gaming curvo 1000R al mondo - l'Optix MAG342CQR.



Ciò dimostra ulteriormente la forte fiducia che MSI ripone nella categoria dei monitor gaming curvi.



Ecco l'intera linea di monitor MSI presenti al CES 2020:



Optix MEG381CQR

Optix MEG381CQR è il primo monitor gaming intelligente HMI al mondo. Il display interattivo OLED può visualizzare in modo intuitivo giochi e informazioni durante le ore di gaming. Il controller shuttle può cambiare le funzioni in modo accurato durante le battaglie e la modalità prestazioni OC del computer per migliorare le esperienze di gioco ed eliminare complicate regolazioni del software.



Optix MAG342CQR

Optix MAG342CQR è il primo monitor gaming curvo 1000R al mondo. Dotato di una curvatura 1000R, Optix MAG342CQR ti offrirà l'esperienza di visione più confortevole e ti garantirà un periodo di gioco più lungo senza fatica eliminando l'affaticamento degli occhi.



Optix PS321QR

Non importa se sei un creatore o un gamer, Optix PS321QR sarà il tuo miglior partner. Per i creatori, DCI-P3 95% e Adobe RGB 99% forniranno il colore più accurato; Per i gamers, l'alta frequenza di aggiornamento di 165Hz e il tempo di risposta di 1 ms ti offriranno un'esperienza di gioco più fluida.



Optix MAG161

Con il leggero peso di 0,9 kg e il profilo ultra sottile di 5,1 mm, Optix MAG161 è il primo monitor gaming portatile MSI. Lavora in modo intelligente, gioca duro. Goditi l'esperienza di gioco più fluida e la grafica straordinaria grazie all'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz / 240Hz e alla risoluzione Full HD con pannello IPS.



Optix MAG251RX

Optix MAG251RX supporta la più recente tecnologia compatibile NVIDIA G-Sync. Accompagnato da una frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 240Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms, Optix MAG251RX offrirà ai gamers un'esperienza di gioco più fluida. Inoltre, goditi gli straordinari effetti visivi attraverso il pannello IPS con DisplayESA certificato HDR 400.



Optix MAG322CR

Assisti alla tua epica battaglia con il monitor gaming curvo Optix MAG322CR. Dotato della risoluzione Full HD 1920x1080 e del rivoluzionario pannello di frequenza di aggiornamento 180Hz, Optix MAG322CR catturerà ogni momento mentre abbatti i tuoi avversari. Con la tecnologia FreeSync, Optix MAG322CR offre ai giocatori un'esperienza di gioco accattivante e senza strappi.



Optix MAG322CQR

Optix MAG322CQR è il primo monitor gaming curvo FREESYNC PREMIUM di MSI. L'alta risoluzione WQHD (2560 x 1440) ti darà un ulteriore campo visivo e ti permetterà di esaminare scene di gioco più grandi. L'elevata frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms ti offriranno l'esperienza di gioco più fluida e ti porteranno sempre avanti rispetto alla concorrenza.