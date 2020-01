AMD, la conferenza al CES 2020

A differenza di altre compagnie che puntano sull'accessibilità del Computex e su eventi privati per presentare i prodotti di punta, AMD non disdegna il tentacolare CES di Las Vegas per presentare i suoi prodotti, in questo caso destinati a laptop e soluzioni di fascia media sia per fisso che per mobile.

I processori Ryzen mobile a 7 nanometri

Con la presentazione della serie Ryzen 4000 per laptop, AMD continua a battere sul chiodo dei 7 nanometri, sfruttando un vantaggio non da poco che, combinato con l'architettura Zen 2, è alla base di una serie di processori senza dubbio degni di attenzione, tanto da guadagnare parecchio terreno e da aumentare di diversi punti percentuali anche la presenza di AMD nel campo di pre-assemblati e laptop.



Il percorso verso questo obiettivo, lo sappiamo, è iniziato con i primi Ryzen, ma il passaggio ai 7 nanometri e l'incremento di efficienza sono elementi chiave del Ryzen 7 4800U, un processore mobile che mette in campo una potenza decisamente elevata con 8 core, 16 thread e 4.2 GHz di boost, partendo da una base di 1.8 GHz, nonostante il TDP di 15W. Il tutto condito da 8 Radeon core per la grafica integrata essenziale di una CPU che punta a garantire un pacchetto completo, contrastando i chip da laptop di Intel a 10 nanometri della decima generazione. Non a caso Lisa Su, dal palco del Mandalay Center di Las Vegas, ha puntato su un confronto diretto con il Core i7-1065G7 della concorrenza, evidenziando un vantaggio enorme nel calcolo multithread: un divario del 28% nella potenza grafica e un punteggio superiore anche in single thread, con un più modesto ma importantissimo vantaggio di 4 punti percentuali. Il tutto permesso, sempre secondo i dati AMD, da un incremento del 50% rispetto alla potenza della serie precedente.

Abbastanza da consentire alla versione H, con TDP da 45W e clock base che sale a 2.9 GHz, di ergersi al di sopra a opzioni desktop della serie precedente. Non sarà comunque necessario puntare al massimo, con le due famiglie che includeranno modelli 4600, sia per la U che per la H, e i modelli 4500 e 4300, in arrivo solo in versione U. Non ci sarà invece l'opzione portatile del nuovo Threadripper 3990X, il famigerato processore da 64 core e 128 thread che ha fatto capolino sullo showfloor del CES, lasciandosi persino toccare. Ma per portarsi a casa il mostro AMD, capace di prestazioni in linea con certi server, servono ben 3990 dollari a cui va sommato un sistema in grado di cavarsela con una CPU da 280W.