Yakuza: Like a Dragon, SEGA presenta i leggendari Kazuma Kiryu, Majima e Saejima

SEGA ha presentato Kazuma Kiryu, Majima e Saejima, le tre leggende che torneranno in Yakuza: Like a Dragon. Il settimo capitolo, in arrivo il 16 gennaio su PS4 e PS4 Pro, avrà infatti un nuovo protagonista: Ichiban Kasuga e non sarà più ambientato a Tokyo, ma a Yokohama.



Nonostante questo non era possibile tagliare i ponti con il passato: la serie di Yakuza sarà sempre legata a Kazuma Kiryo e a Kamurocho. Solo che questa volta "il Drago di Dojima" sarà uno degli avversari più duri da combattere: il dragone cambierà fino a quattro volte il suo stile di combattimento (gli stessi che usava nei capitolo precedenti), costringendo il protagonista ad adattare il suo stile a quello del celebre avversario.



"Cane pazzo" Majima, invece, combatte utilizzando una combinazione di calci e lame infuocate, ma infliggerà anche colpi a distanza e attacchi che causano paralisi. Saejima è molto più fisico, sferra potenti colpi fisici per stendere l'avversario e annichilirlo con la sua prestanza fisica. Durante Yakuza: Like a Dragon i due combatteranno anche assieme, formando un due difficilmente gestibile.



Nel frattempo si vocifera che Yakuza: Like a Dragon avrà il doppiaggio in inglese, in vista dell'arrivo in occidente.