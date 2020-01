Pokémon Spada e Scudo, hacker usano Pokémon Home per avere Squirtle e Bulbasaur nei raid Dynamax

Alcuni hacker hanno trovato il modo di inserire all'interno dei raid Dynamax di Pokémon Spada e Scudo alcuni Pokémon amatissimi come Squirtle, Meltan e Bulbasaur. Per farlo avrebbero bucato l'app Pokémon Home, in uscita nel 2020.



Pokémon Home dovrebbe essere una nuova funzionalità di Game Freak pensata per unire tutte le nostre esperienze pokémon, così da poter unificare il pokédex di Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon Go e Master. In questo modo potremo far passare i nostri mostri tascabili da un gioco all'altro, magari scambiandoli con gli amici. Alcuni hacker, però, sembra che abbiano utilizzato questo sistema per portare alcuni dei pokémon tagliati dal pokédex regionale di Spada e Scudo.



La lista completa è lunga, ma comprende pokémon amatissimi come Bulbasaur, Ivysaur, Venasaur, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Mew, Mewtwo, Celebi, Jirachi, Cobalion, Terrakion, Virizion, Keldeo, Reshiram, Zekrom, Kyurem, i Pokémon Iniziali di Alola Rowlet, Litten e Popplio, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Marshadow, Zeraora, Meltan e Melmetal. Ponyta, Darmanitan o Stunfisk saranno disponibili nella loro Forma originale e non nella Forma Galar.



Questi raid sono condivisibili anche con altri giocatori: state quindi doppiamente attenti, potrebbe capitare di imbattervi in uno di questi pokémon speciali!