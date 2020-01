TIM Day x TE: minuti, SMS e GIGA a 99 centesimi, i dettagli

Torna disponibile l'iniziativa TIM Day x TE dell'operatore storico TIM: permetterà di ottenere, da parte di alcuni già clienti dell'operatore storico italiano, un bundle a base di minuti, SMS o GIGA. Vediamo dunque tutti i dettagli del caso.

TIM sta contattando proprio in queste ore alcuni dei suoi clienti, proponendo uno tra i vari pacchetti di TIM Day x TE: ciascuno di essi offre minuti di chiamate, SMS oppure GIGA illimitati, al prezzo di appena 99 centesimi di euro. Tutte queste piccole offerte durano 24 ore e si disattivano automaticamente dopo il periodo di tempo proposto, senza costi aggiuntivi. Per sottoscriverne una bisognerà possedere, in quel dato momento, credito superiore a zero euro.

TIM Day x TE, nel dettaglio, si articola in SMS Day x TE (10.000 SMS in 24 ore, a 0,99 euro), GIGA Day x TE (GIGA illimitati a 0,99 euro) e Voce Day x TE (minuti illimitati per 24 ore a 0,99 euro). Chiaramente sta al cliente se decidere di aderire o meno all'iniziativa, rispondendo allo specifico SMS inviato dall'operatore.