Fortnite Capitolo 2: i giocatori precipitano sotto la mappa di gioco a causa di un bug

Bug, glitch e piccoli problemi di sorta sono all'ordine del giorno su Fortnite Capitolo 2, così come su qualsiasi altro Battle Royale e titolo online di rilievo. Ad ogni modo, uno delle ultime ore in particolare sta dando molto fastidio ai giocatori, perché li fa precipitare sotto la mappa di gioco. Sì, esattamente.

Questo fastidioso bug di Fortnite Capitolo 2 si sta verificando fin troppo spesso presso Borgo Bislacco, una delle zone più amate sin dal lancio del Battle Royale di Epic Games. Principalmente giocando da console, i giocatori che atterrano sui tetti delle case di Borgo Bislacco rischiano di precipitare attraverso e poi al di sotto della mappa di gioco di Epic Games. A far scattare il diabolico meccanismo sembrano essere le emote e i balletti nel proprio inventario.

Il video qui di seguito riportato mostra la disavventura di uno dei giocatori di Fortnite Battaglia Reale, che ha poi postato la sua impresa su Reddit. Il giocatore atterra su una casa di Borgo Bislacco, i cui tetti non vengono caricati correttamente dal gioco, poi esegue un balletto e sprofonda al di sotto della mappa di gioco. Di conseguenza ha automaticamente perso la partita e ogni possibilità di tornare in azione.