Sony: nuovi TV OLED serie A8 e A9 presentati al CES 2020, c'è anche il primo display da 48 pollici

Sony ha presentato la sua nuova serie di TV OLED A8 e A9 del 2020 al CES, come da tradizione, portando una buona dose di novità nella tecnologia in questione, in particolare per quanto riguarda i formati che ora comprendono anche un display da 48 pollici, sensibilmente più piccolo rispetto a quanto visto in precedenza.



Oltre alle (poche) novità relative alle console, con il logo ufficiale e le feature hardware di PS5, nonché le vendite di PS4, Sony ha sfruttato il CES 2020 soprattutto per presentare le sue novità nell'ambito dell'elettronica di consumo in generale, con i TV OLED a rappresentare una delle proposte più importanti.



Si tratte delle serie A8 e A9, a cui dovrebbe affiancarsi anche la serie AG9 ancora sul mercato con le sue caratteristiche. Tutti i TV OLED in questione sono 4K, con A8 che presenta modelli da 55 e 65 pollici, mentre A9 aggiunge a questi anche il primo display OLED da 48 pollici. Si tratta di un'introduzione storica perché nessun pannello TV OLED di larga diffusione era mai sceso sotto i 55 pollici standard come formato minimo.



È un'evoluzione condivisa peraltro anche da altre compagnie, visto che anche LG ha presentato un pannello da 48 pollici al CES 2020, a dimostrazione dello sdoganamento definitivo degli schermi più piccoli anche per questa tecnologia.



Per il resto, i TV OLED A8 e A9 di Sony sono caratterizzati dal design One Slate sempre molto slanciato e minimalista, dotati di processore X1 Ultimate, tecnologia Super Resolution "object-based" che incrementa i dettagli a seconda degli oggetti mostrati, rimasterizzazione HDR "object-based" e Super Bit Mapping 4K HDR.



Sono tutti Triluminous Display Sony, caratterizzati da Dolby Atmos, HDR10, HLG e Dolby Vision con una ricca dotazione software a base Android TV tra supporto per HomeKit, AirPlay 2, Chromecast e Google Assistant, con supporto per Amazon Alexa.