PS4: vendite a quota 106 milioni di unità, PlayStation VR a 5 milioni

PS4 ha totalizzato vendite per 106 milioni di unità, mentre PlayStation VR ha raggiunto i 5 milioni di unità: lo ha annunciato Sony durante la conferenza al CES 2020.



Stando ai numeri mostrati da Jim Ryan, inoltre, i giochi per PlayStation 4 hanno registrato finora vendite per 1,15 miliardi di copie, mentre gli utenti attivi mensilmente sono 103 milioni.



Infine PlayStation Plus: il servizio in abbonamento Sony ha raggiunto i 38,8 milioni di iscritti.