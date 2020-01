Dreams entra in fase Gold, ecco l'annuncio di Media Molecule

Dreams è entrato in fase Gold: lo ha annunciato Media Molecule su Twitter, pubblicando la tradizionale foto di gruppo per celebrare l'evento.



"Siamo tutti pronti per il 14 febbraio 2020!", recita il post. "Grazie per tutto l'amore e il supporto dimostrati nei confronti di Dreams e di Media Molecule! Siamo davvero entusiasti di poter continuare questa avventura insieme a voi!"



Crea e condividi i tuoi sogni ed esplora e gioca in quelli degli altri, in uno spazio creativo aperto e senza limiti, in cui tutto è possibile.



Sviluppato in esclusiva per PS4 dal pluripremiato studio Media Molecule, Dreams esprime appieno la sconfinata passione dei suoi creatori per la sperimentazione nelle esperienze videoludiche.





