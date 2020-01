Pokémon Spada e Scudo: Ball Guy Dynamax scatena il terrore a un livello gigantesco

L'inquietudine che incute Ball Guy in Pokémon Spada e Scudo viene amplificata da questa bizzarra modo che lo inserisce come soggetto di un Max Raid Battle nel gioco, lanciandolo in combattimento in una versione gigante.



Ball Guy, di per sé, è un personaggio alquanto bizzarro: la sua forma inquietante è almeno mitigata dal fatto che si tratti di un personaggio positivo e amico dei giocatori, ma vederlo incattivito come un boss da Max Raid in Pokémon Spada e Scudo aumenta il terrore scatenato da quell'aspetto.



In pratica, si tratta di una mod che sostituisce Machoke con il modello 3D di Ball Guy in Pokémon Spada e Scudo, con quest'ultimo che riproduce, nel nuovo aspetto, le animazioni e le caratteristiche di Machoke, cosa che può risultare sensata considerando che si tratta di un personaggio dalla struttura umanoide.



Insomma, l'effetto è decisamente bizzarro per non dire terrificante, come potete vedere nel video riportato qui sotto, che tra l'altro mostra anche Ball Guy catturato e utilizzato come Pokémon in combattimento dai protagonisti.