Control avvistato su Xbox Game Pass, annuncio in arrivo a breve?

Control è stato avvistato su Xbox Game Pass, il che significa che a breve potrebbe arrivare un annuncio ufficiale che sancisce l'approdo del titolo di Remedy Entertainment nel catalogo del servizio Microsoft.



La notizia era stata anticipata tempo fa da Phil Spencer, sebbene il team di sviluppo abbia provveduto a smentirla. Ora sono spuntati nuovi riferimenti in un post pubblicato su Reddit, come potete vedere nell'immagine in calce.



È insomma possibile che Control venga aggiunto alla lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio, ma le cose potrebbero anche andare diversamente.



Il post originale in cui la notizia veniva segnalata è infatti stato cancellato per mancanza di prove, dopo numerose segnalazioni che lo accusavano di essere un fake.



Prendete dunque il tutto con le pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite.