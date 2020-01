Xbox Game Pass: Tekken 7 e Sword Art Online tra i giochi gratis per gli abbonati a gennaio 2020

Arrivano notizie sui nuovi giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass in arrivo nel catalogo del servizio Microsoft a gennaio 2020, tra i quali troviamo Tekken 7 e Sword Art Online: Fatal Bullet.



In attesa di comunicazioni più complete da parte di Microsoft, i nuovi arrivi sono stati intanto segnalati dall'app ufficiale di Xbox Game Pass, anticipando eventuali comunicati stampa o post da parte di Major Nelson e gli altri. Per il momento siamo a conoscenza di tre nuovi giochi per Xbox One in arrivo a gennaio 2020, che vanno dunque ad aggiungersi a GTA 5 già annunciato pochi giorni fa.



Vediamo dunque di cosa si tratta: