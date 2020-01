GTA 5 diventa GTA Vice City grazie a una grossa mod

Uno dei segreti della longevità di GTA 5, almeno per quanto riguarda la versione PC, sono probabilmente le mod che la folta community continua a sfornare, alcune delle quali in grado di modificare sensibilmente l'esperienza di gioco come questa che trasforma l'intero gioco in GTA Vice City.



La mod Vice Cry: Remastered, da parte del modder lunchxbles, ricostruire la mappa di GTA Vice City con il motore grafico di Grand Theft Auto V, di fatto trasformando quest'ultimo nel vecchio capitolo della serie Rockstar Games.



Non si tratta di riproporre l'intero gioco con le missioni e la storia, ovviamente, ma al momento è possibile percorrere la quasi interezza della mappa originale interamente ricostruita con la nuova grafica, con risultato veramente impressionanti.



Il trailer di presentazione rilasciato tempo fa e riportato qui sotto lascia però intendere la possibilità che elementi di gameplay con storia e missioni varie possano essere introdotti in futuro, vista la presenza di alcune scene d'intermezzo costruite con il nuovo motore, dunque staremo a vedere.



Ovviamente, nel caso vogliate installare la mod, tenete presente i rischi che tale procedura comporta, andando a modificare i file del gioco.