Yakuza: Like a Dragon per i voti di Famitsu è quasi perfetto, meno Dragon Ball Z: Kakarot

Tra i voti di Famitsu di questa settimana spicca quello di Yakuza: Like a Dragon, che ha portato a casa un voto quasi perfetto, ossia un 38/40. Seguono a una certa distanza Dragon Ball Z: Kakarot e Romance of the Three Kingdoms XIV che strappano un dignitosissimo 34/40.



Il nuovo Yakuza è piaciuto davvero tanto ai redattori giapponesi, che lo hanno premiato con quasi il perfect score. Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei giudizi espressi dai redattori di Famitsu sul numero 1623 della storica rivista.

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One) - 9/8/9/8 [34/40]

Hexagroove (Switch) - 6/7/7/7 [27/40]

Kandagawa Jet Girls (PS4) - 8/8/8/7 [31/40]

Romance of the Three Kingdoms XIV (PS4) - 8/8/9/9 [34/40]

Sacred Stones (Switch) - 6/8/7/6 [27/40]

Sir Eatsalot (Switch) - 6/7/7/7 [27/40]

Sniper Elite III Ultimate Edition (Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Untitled Goose Game (PS4, Xbox One, Switch) - 9/8/9/7 [33/40]

Yakuza: Like a Dragon (PS4) - 9/9/10/10 [38/40]

Zombie Driver Immortal Edition (Switch) - 8/7/9/6 [30/40]