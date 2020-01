Pokémon Spada e Scudo: tutti i codici e i regali del Dono Segreto

Su Pokémon Spada e Scudo è possibile ottenere regali gratuitamente, direttamente dalla Nintendo. Non lo sapevate? Beh, adesso lo sapete. Inoltre siamo anche pronti ad offrirvi tutti i codici per riscattarli sulla vostra Nintendo Switch, se avrete la pazienza di leggere oltre.

Per ottenere i regali su Pokémon Spada e Scudo bisogna utilizzare naturalmente il Dono Segreto, una funzione di gioco disponibile nel menù principale: qui andrete poi ad inserire i codici qui di seguito riportati, ognuno dei quali legato a specifici regali. Alcuni permettono di ottenere una certa quantità di Sub Ball, Chic Ball e altre sfere per catturare i vostri mostriciattoli preferiti, ma anche i Punti Lotta naturalmente non si buttano via.

L'immagine in questione (realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia) illustra tutti i premi ottenibili su Pokémon Spada e Scudo tramite Dono Segreto, nonché gli specifici codici per riscattarli. Queste iniziative saranno valide fino al 15 gennaio 2020 (alcune) e fino al 30 gennaio 2020 successivo (altre). Dunque affrettatevi.