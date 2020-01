Nintendo, Pokémon Direct annunciato per il 9 gennaio

Mentre il mondo aspettava col fiato sospeso un nuovo Nintendo Direct, la compagnia se n'è venuta fuori con l'annuncio di un nuovo Pokémon Direct per il 9 gennaio 2020, non proprio la stessa cosa ma comunque sicuramente interessante per un gran numero di persone.



Difficile avere informazioni precise sui contenuti del nuovo Pokémon Direct, come sempre accade secondo le modalità comunicative ormai ben stabilite da parte di Nintendo, ma intanto c'è una data, ovvero il 9 gennaio 2020 alle ore 15:30 italiane, e qualche minimo dettaglio su durata e contenuti, che indubitabilmente avranno a che fare con Pokémon Spada e Scudo e forse anche con Pokémon GO, salvo ulteriori sorprese.



Per quanto riguarda la durata, si parla di 20 minuti di video, abbastanza per contenere diverse notizie, oltretutto se si pensa al fatto che si tratta di un Direct monotematico, dunque dovrebbero esserci parecchie novità in arrivo. Negli ultimi giorni si era parlato spesso di un possibile Nintendo Direct previsto per l'inizio del 2020: non era probabilmente questo quello che ci aspettavamo, ma non esclude che vi possa essere un altro appuntamento più genericamente legato a Nintendo Switch in vista in questi primi mesi dell'anno.