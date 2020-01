Iran, due videogiochi per capire meglio cosa sta accadendo

Esistono due videogiochi che possono aiutarvi a capire cosa sta accadendo in Iran in questi giorni, al di là dell'attacco degli USA portato per uccidere il generale Soleimani. Come mai i rapporti tra Iran e occidente sono così tesi?



Per molti sarà difficile crederlo, ma nella prima metà degli anni 50 del secolo scorso, l'Iran era una democrazia molto moderna. The Cat and the Coup è un videogioco freeware in cui il giocatore impersona il gatto del Dr. Mohammed Mossadegh, il Primo Ministro Iraniano eletto tramite elezioni democratiche, le prime dell'Iran, che fu deposto da un colpo di stato ordito dalla CIA nell'estate del 1953 per ottenere il controllo dei pozzi petroliferi iraniani.



Da lì inizierà il declino dell'Iran, fino alla rivoluzione del 1979, con l'esilio dell'ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, e la presa del potere del Khomeinismo. 1979 Revolution: Black Friday, ormai acquistabile per un tozzo di pane, racconta proprio di quei giorni, facendo luce su cosa avvenne e cosa divenne l'Iran da lì in poi.



Ovviamente l'invito è quello di integrare il tutto con un libro di storia, che non fa mai male.



Sia The Cat and The Coup, sia 1979 Revolution: Black Friday si trovano su Steam. Il secondo è disponibile anche per console.