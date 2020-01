Nintendo Direct, la data della puntata di gennaio svelata da Mug, un noto insider?

Il celebre insider Mug avrebbe svelato la data del prossimo Nintendo Direct. La nuova puntata dello show sarà messa online il prossimo 16 gennaio. Secondo recenti rumor saranno presentato altri porting da Wii U, oltre a diversi giochi non ancora annunciati comparsi sulle liste di un retailer.



Mug è un nome piuttosto celebre nell'ambiente. Questo insider, infatti, è famoso sia per aver anticipato l'annuncio del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening durante il Nintendo Direct dello scorso febbraio sia per essere stato a conoscenza di un Pokémon Direct che si sarebbe tenuto qualche giorno dopo.



In questo caso il suo messaggio su Twitter è stato piuttosto laconico: "Direct: 16 gennaio". Avrà ragione anche questa volta?



Direct on the 16th — Mug (@Muguwus) January 4, 2020