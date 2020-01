The Witcher 3, aggiornamento in arrivo per la versione Nintendo Switch

The Witcher 3 su Nintendo Switch sta per ricevere un aggiornamento, anche se al momento non ci sono molti dettagli al riguardo al di là del fatto che dovrebbe essere messo a disposizione "presto".



Saber Interactive, il team che si è occupato della conversione di The Witcher 3 su Nintendo Switch, ha riferito di essere al lavoro su un update che dovrebbe essere rilasciato a breve sulla console Nintendo per il gioco CD Projekt RED. Il messaggio non lascia intendere molto ma sembra che si tratti di qualcosa destinato a migliorare le performance e correggere eventuali problemi.



"Saluti a tutti! Stiamo lavorando duramente su un nuovo aggiornamento, tutto sarà pronto presto!" Difficile capire di cosa si possa trattare, ma in ogni caso c'è qualcosa che sta per arrivare per la versione Nintendo Switch di The Witcher 3.



Il gioco sulla console Nintendo, peraltro, è stato ricevuto molto positivamente, essendo stato presumibilmente un porting difficile ma sostanzialmente riuscito in maniera ottimale su una piattaforma poco propensa a giochi del genere.