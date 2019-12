The Witcher 3: dopo la serie Netflix, su Steam è più giocato ora che al lancio

L'effetto traino della serie Netflix di The Witcher sta avendo riflessi impressionanti su The Witcher 3 su Steam, visto che a quanto pare il gioco è più giocato adesso di quanto non lo fosse all'epoca del lancio.



Abbiamo già notato come The Witcher 3 sia tornato ad essere tra i più giocati su Steam e console proprio nel periodo di rilascio della serie Netflix, ma gli ultimi dati relativi al fine settimana dimostrano che c'è stato addirittura il sorpasso rispetto al periodo di lancio.



In base a quanto rilevato, The Witcher 3 ha raggiunto su Steam un picco di giocatori contemporaneamente impegnati sul gioco pari a 94.651, superando il picco di 92.268 giocatori che venne registrato a nel mese di lancio del gioco.



È un fenomeno che non capita spesso, praticamente unico in questa portata, a dimostrazione di come la serie Netflix sia stata in grado di ravvivare l'interesse per un gioco che è comunque già stato largamente giocato da una grande quantità di utenti, che evidentemente sono comunque tornati all'opera, insieme probabilmente a nuovi acquirenti.



Forse, a rafforzare l'effetto, c'è anche lo sconto attualmente applicato su The Witcher 3 per i Saldi Invernali, che vedono il gioco scontato a 8,99 euro nella versione base e 14,99 euro per la Game of the Year Edition con le espansioni.