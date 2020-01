Samsung The Sero: arriva la TV che si orienta in verticale per video da TikTok, Instagram e simili

Samsung ha presentato al CES 2020 il nuovo TV The Sero, che ha la particolarità di poter essere orientato in verticale, dando finalmente risposta alle richieste di milioni di utenti che avevano questa necessità.



In verità non si capisce esattamente chi abbia bisogno di una funzione del genere, ma il TV The Sero è già affermato sul mercato, visto che è stato distribuito in Corea del Sud già nel corso del 2019, ma ora è previsto arrivare anche in occidente.



L'intenzione di Samsung è probabilmente dare modo di visualizzare nel migliore dei modi i contenuti video girati in verticale, come quelli tipici delle app smartphone come i video di TikTok, Instagram e simili, attraverso un raffinato meccanismo che consente la rotazione dello schermo di 90 gradi utilizzando il particolare piedistallo incluso.



D'altra parte, gli amanti degli sparatutto classici a scorrimento verticale potrebbero aver trovato il loro TV ideale, considerando che si tratta comunque di un display di alto profilo che può essere disposto senza sforzi in tale posizione, un pannello LCD Ultra HD da 43 pollici che rientra nell'ambito QLED con Supreme UHD Dimming e Quantum 4K Processor, insomma l'ideale per giocare Ikaruga al massimo delle sue potenzialità.



Con AirPlay 2 integrato è assicurato lo streaming dallo smartphone, oltre all'utilizzo del chip NFC per un abbinamento particolarmente rapido. Dal telefono è inoltre possibile effettuare la rotazione della TV. Attendiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda data di uscita e prezzo previsto dalle nostre parti, tra le altre novità nelle serie speciali di TV Samsung al CES 2020 è emerso anche lo Zero Bezel senza bordi.