Dr Disrespect provoca, Mixer risponde a tono sulla popolarità della piattaforma Microsoft

Continua la guerra tra Dr Disrespect, fedele sostenitore della causa Twitch, e Mixer sulla popolarità della piattaforma Microsoft, alimentata anche dai noti cambi di casacca di alcuni streamer particolarmente famosi.



In uno dei suoi dissing pubblici, Dr Disrespect ha provocato ancora Mixer con una domanda su Twitter: "C'è ancora Mixer in giro?" Ha chiesto il celebre streamer di Twitch, ma la risposta della piattaforma di streaming Microsoft non si è fatta attendere, con tanto di meme tratto da Breaking Bad, a confermare la sua inamovibile presenza.



Il siparietto in questione è solo uno dei tanti, visto che Dr Disrespect sta portando avanti da tempo questa sua feud contro Mixer in generale e contro gli streamer che hanno effettuato il passaggio da Twitch alla piattaforma Microsoft o altre, come Ninja e Shroud.



Da notare peraltro come la risposta in questo caso sia arrivata nel giro di pochi minuti, mostrando come entrambe le fazioni sembrino tenere particolarmente a questa guerra a suon di battutine sui social network.



Proprio nei giorni scorsi, si è registrato peraltro un altro caso di passaggio da una piattaforma all'altra con l'abbandono di Twitch da parte di Corinna Kopf passata a Facebook Gaming.