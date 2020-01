I 10 giochi più brutti del 2019 secondo Metacritic

Metacritic ha pubblicato la classifica dei giochi più brutti pubblicati nel 2019, in base ovviamente alla media voto comparsa sul celebre aggregatore.



Stando alla top 10, il peggior gioco in assoluto del 2019 è Eternity: The Last Unicorn per PS4, seguito dal Left Alive sempre per PlayStation 4 e da Blades of Time per Nintendo Switch.



Completano la top 5 il pessimo Contra: Rogue Corps in versione Nintendo Switch e Dollhouse per PS4, mentre l'ormai tristemente celebre WWE 2K20 è sesto.



Metacritic - I 10 giochi peggiori del 2019



Eternity: The Last Unicorn (PS4) - 36 Left Alive (PS4) - 37 Blades of Time (Switch) - 38 Contra: Rogue Corps (Switch) - 40 Dollhouse (PS4) - 41 WWE 2K20 (PS4) - 43 FIFA 20 Legacy Edition (Switch) - 43 Submersed (PS4) - 44 Generation Zero (PS4) - 45 Narcos: Rise of the Cartels (PC) - 46