Vendite UK, Call of Duty: Modern Warfare resta primo in classifica

Call of Duty: Modern Warfare continua a far registrare ottime vendite in UK: lo sparatutto prodotto da Activision è ancora primo in classifica.



Per la seconda posizione la lotta fra Star Wars Jedi: Fallen Order e FIFA 20 vede per il momento trionfare il titolo di Respawn Entertainment, mentre Borderlands 3 risale in quarta posizione con un colpo di reni.



L'unica new entry della settimana, Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch, non è andata oltre la quattordicesima posizione.



Classifica inglese - settimana dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020



Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20 Borderlands 3 Luigi's Mansion 3 Just Dance 2020 Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Red Dead Redemption 2 Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020