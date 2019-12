Twitch, Corinna Kopf se ne va e passa a Facebook Gaming

La nota streamer Corinna Kopf ha abbantonato definitivamente Twitch per passare a Facebook Gaming, anche se non è ancora chiaro se si tratti di un rapporto esclusivo con la nuova piattaforma di streaming video da parte del gigante dei social network.



A quanto pare, il periodo di "meditazione" è durato poco: avevamo riportato solo qualche ora fa il fatto che la bella Corinna stesse pensando a un possibile abbandono di Twitch in seguito a un ban considerato ingiusto e ora ci ritroviamo a cose fatte con la streamer passata ufficialmente a Facebook Gaming.



Anche in questo caso i termini precisi dell'accordo con la "content creator" non sono stati diffusi, ma qualcosa ci fa pensare che ci sia ben altro oltre all'ingiusto ban a giustificare questo passaggio. In tempi recenti, una scelta simile è stata effettuata anche da DisguisedToast, mentre in diversi altri casi passaggi simili da una piattaforma all'altra sono stati determinati anche da accordi monetari di notevole entità, come nel caso di Ninja a Mixer.



In ogni caso, si moltiplicano i casi di streamer che abbandonano Twitch anche per effettive possibilità maggiori offerte dalle altre piattaforme, nonostante la visibilità ridotta che queste al momento hanno rispetto al servizio streaming d'origine.



La prima trasmissione di Corinna Kopf su Facebook Gaming avverrà il 30 dicembre, probabilmente con alcune spiegazioni riguardanti la decisione presa. Per il momento, la ragazza ha spiegato che tutto è stato deciso per "espandere la carriera nel gaming", alla ricerca di un luogo in grado di "potenziarla" come donna giocatrice e rafforzare la sua community. In base a quanto riferito, Facebook sarebbe in grado di garantire "strumenti e supporto" per ottenere quando desiderato.



D'altra parte, la Kopf ha già un seguito notevole con oltre 1,6 milioni di sottoscrittori al proprio canale YouTube e 2,8 milioni di follower su Twitch.