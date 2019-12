Twitch, Corinna Kopf medita di lasciare dopo un ban che considera ingiusto

Il 26 dicembre 2019 la streamer Corinna Kopf ha fatto intuire di voler lasciare Twitch dopo un ban considerato ingiusto. A quanto pare la generosa ragazza sta valutando di migrare verso altre servizi online.



Kopf: "Dopo aver studiato le piattaforme di streaming, è davvero impressionante quanto ci sia là fuori. Non allontanatevi perché prestissimo vi darò altre notizie."



Nonostante non abbia fornito ulteriori dettagli, pare proprio che la Kopf sia pronta per fare le valigie e andarsene da Twitch, come fatto da molti altri streamer negli scorsi mesi. Giusto oggi abbiamo pubblicato la clip con il Dr Disrespect che prende in giro queste mosse.



Stando ai fan più accaniti della Kopf, il motivo della sua decisione sarebbe l'ingiusto ban ricevuto a inizio dicembre, per una clip vecchia di un anno in cui ha mostrato la biancheria intima al suo pubblico.