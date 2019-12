Dr Disrespect, una canzone contro gli streamer che passano a Mixer

Il Dr Disrespect ha deciso di dedicare una canzone agli streamer passati da Twitch a Mixer per soldi nel corso del 2019. Come saprete, Mixer è la piattaforma di streaming di Microsoft. Nel corso dell'anno molti grossi nomi dello streaming internazionali sono sbarcati sulla piattaforma, pagati dalla casa di Redmond per lasciare Twitch. Tra questi il più famoso è sicuramente Ninja, raggiunto poi da shroud ed Ewok.



Il Dr Disrespect non ha mai fatto mistero di non voler fare il salto verso Mixer e nel corso dei suoi stream ha fatto spesso notare come il numero di spettatori di Mixer sia davvero misero rispetto a quello di Twitch. Quindi il 24 dicembre è arrivata la canzone, che potete ascoltare nella clip riportata in fondo alla notizia, in cui fa sarcasmo sulla famiglia di streamer di Mixer. La voce non è proprio bellissima, il testo non è granché, ma questo passa il convento.