Vodafone Happy Friday: 10 euro di sconto su Chili Cinema, i dettagli

Vodafone Italia torna oggi, venerdì 27 dicembre 2019, con un nuovo appuntamento dedicato al Vodafone Happy Friday, il servizio che premia i clienti più fedeli dell'operatore storico italiano. Quello di oggi, in particolare, è anche l'ultimo Happy Friday dell'anno: scopriamo quali vantaggi e premi offre, con un tocco di nostalgia.

Il Vodafone Happy Friday di Vodafone Italia del 27 dicembre 2019 propone 10 euro di sconto da utilizzare sul servizio di streaming online Chili Cinema. Sarà sufficiente accedere al portale Chili.com e scegliere il proprio film all'interno di un catalogo di circa 50 pellicole, la gift card di Vodafone permetterà di guardarne una gratuitamente. La promozione in questione non è cumulabile con altre Gift card promozionali, codici sconto, promozioni e via dicendo.

Per ottenere i 10 euro di sconto sarà sufficiente, come sempre, accedere alla propria App MyVodafone, quindi recarsi nella sezione Happy Friday e richiedere il codice coupon, entro e non oltre le 23:59 di oggi venerdì 27 dicembre 2019. Su Chili sono presenti moltissime prime visioni e Serie TV, sia in streaming che in download.